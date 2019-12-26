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26 Aralık 2019 Perşembe 15:46:49 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:58:23

2020'de altın, dolar, petrol ve borsanın yönü ne olur?

Borsa, altın, dolar, petrol, faiz... Piyasaların gözü 2020'nin beklentilerine odaklandı. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Kahve Molası canlı yayınında 2019'un son günlerinin ekonomik yorumlarını ve 2020'de başta altın ve dolar olmak üzere piyasaların beklentileri A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş'e sordu. 2019 yılın ilk günlerinde borsanın 88.000'de olduğunu hatırlatan Maviş, 114.300 seviyesi ile Borsa İstanbul'un 2020'yi kutladığını ifade etti.

TM Dijital Haber Merkezi

2019'un son günlerinde ABD doları yatay, altın, petrol, borsa ve altın yukarı yönlü hareketler gösteriyor. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, 2019'un son günlerinde yaşanan ekonomik verileri ve 2020 beklentilerini 24 TV'de canlı yayınlanan Kahve Molası'nda değerlendirdi. 2020 için olumlu bir tablo çizen Maviş, piyasaların 2020'de ilk olarak Trump'ın azil sürecinden çıkışına odaklandığını söyledi.

BORSA 2020'DE NE OLUR?

Piyasa 2020'yi kutluyor diyen Maviş, "2019'un başında Borsa İstanbul 88.000 seviyelerindeydi. 2018'den 2019'a geçerken yılbaşı rallisini görememiştik. Ama bu yıl enflasyonda görülen pozitif hareketler, ekim ayında kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu yorumlarla yeni yıla umutlu giriyoruz" dedi. 2020'nin ilk ayında Trump'ın Senato'dan çıkışının önemli olduğunu dile getiren Maviş, kritik tarih olarak 20 Ocak'ı gösterdi. Bu tarihte ABD Başkanının azil sürecinden koltuğuna dönebilmesi durumunun daha güçlü olacağını belirtten Maviş, Türkiye konusundaki engellerin büyük bir bölümü bu şekilde aşılabilir ve borsa bunu yükselişle karşılayabilir değerlendirmesinde bulundu. 2019'un sonunda 112.000 seviyesinde bir tahmin yaptıklarını belirten Maviş, "Şu anda bu 114.331 ile bunun üzerinde seyir ediyoruz. Eğer yılı 115.000 üzerinde kapatırsak, ocak ayında olumlu bir haber akışı ile 120.000 ve üzerini görme ihtimalimiz artar" dedi. 

ALTIN 2020'DE NE OLUR?

Merkez bankalarının ellerinde çok yüksek miktarda altın bulundurduklarını hatırlatan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş, 2020'de altın piyasalarında beklentilerini şöyle aktardı;

2020 yılı içerisinde altın yine gözde yatırım aracı olacak ve güven vermeye devam edecek. Merkez bankaları döviz rezervlerini azaltmadığı sürece yön yukarı yönlü olacak demektir. ABD- Çin ticaret anlaşmasının tamamlandığını söylemek için çok erken. Bunun diğer yansımaları olacaktır. Ons fiyatlamasının 1488 direncini geçtiğinde 1503 dolar hedefler arasında bulunuyor. Gram altının 288 ile yılı kapatabilir ama 2020 içerisinde her siyasi gelişim her global olay altını revaçta yapacaktır. Bu anlamda porföylerde yüzde 30 altın olması görüşümüzü koruyoruz.

PETROL'DE HAREKET 2020'DE DEVAM EDER Mİ?

Tüm varlıklarda yıl sonunda hareketlenme olduğuna dikkat çeken Maviş, "İran'a yaptırımların ön planda olmak üzere, Suudi Arabistan'da Aramco'nun halka arzı ile devam eden yükseliş brent petrolün 67 doların üzerinde tutuyor" analizini yaptı. Aramco etkisi geçene kadar 67-69 arası bir dalgalanma beklediklerini belirten Maviş, "Fiziki bir durum olmayan bu etki sonrası 60-65 dolar arası bir seviye bekliyoruz. Bu seviyeyi OPEC'in üretim kısma kararı etkileyebilir." analizini yaptı.  

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