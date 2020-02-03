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03 Şubat 2020 Pazartesi 11:12:35 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 11:31:05

2020 yılı Ocak ayına ilişkin kiracıların beklediği zam oranları belli oldu! 2020 yılı Ocak ayı zam oranları ne kadar?

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından milyonlarca kiracının beklediği 2020 Ocak ayı zam oranları belli oldu. Peki 2020 Ocak ayı zam oranı yüzde kaç oldu? Ocak ayında kira artış oranlarını belirleyen TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 14,52 oldu. Söz konusu oranın bin TL'lik bir kirada yansıması bin 145 TL olurken, bin 500 TL'de ise bin 717 TL olarak gerçekleşiyor. İşte haberimizin detayları

2020 yılına ait ilk enflasyon rakamı bugün açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı verilerine göre enflasyon bir önceki aya göre yüz 1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 artış gösterdi.

On iki aylık ortalamalara göre TÜFE'deki artış yüzde 14,52 oldu.

Enflasyonun açıklanması ile kontratı yenilenecek kiracıların zam oranı da belli oldu.

YÜZDE 14,52'Yİ GEÇEMEYECEK

Yeni düzenlemeyle kira artış oranlarının ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirleneceği açıklanmıştı. Son açıklanan verilere göre kira zam ayı şubat olanlar için uygulanacak oran yüzde 14,52'yi geçemeyecek.

Şubat ayında zam yapılacak bin TL'lik kirada rakam bin 145 TL'ye, bin 250 TL'de bin 431 TL'ye, bin 500 TL'de bin 717 TL'ye, bin 750 TL'de 2004 TL'ye, 2000 TL'de ise 2290 TL'ye yükselmiş olacak.

ÜFE YERİNE TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.

Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

2020 Ocak ayında ÜFE ise; on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,71 artış gösterdi.
Enflasyon rakamlarına bakıldığında Aralık ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yüzde 15.18 olurken, ÜFE ise yüzde 17.56 şeklinde gerçekleşmişti.

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