  • Bist 100
    115014
  • Dolar
    5,9568
  • Euro
    6,6840
  • Altın
    290,9710
İstanbul
5 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2020 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de! 2020 avukatlık asgari ücreti ne kadar? 2020 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de! 2020 avukatlık asgari ücreti ne kadar?
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Antalya ve Muğla'da sahilleri doldurdu
Antalya'da çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi Antalya'da çocuklar, kamyonlarla kent merkezine taşınan karda eğlendi
Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya Uzak Doğulu turistlerin gönüllü turizm elçisi: Sakin Sakarya
490 gramlık bebek hastanenin ilgili odağı oldu 490 gramlık bebek hastanenin ilgili odağı oldu
2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır? 2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır?
'Alzaymır' hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi 'Alzaymır' hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi
Almanları Türkiye'nin yerli otomobilinin korkusu sardı: Elinizi çabuk tutun Almanları Türkiye'nin yerli otomobilinin korkusu sardı: Elinizi çabuk tutun
Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu? 2020 kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?
2020 avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi 2020 avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı! Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı!
Depoyu kütüphaneye çevirdi! "Çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor Depoyu kütüphaneye çevirdi! "Çocuklar üşümesin" diye her gün ısıtıyor
Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar sonrası Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti Irak'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılar sonrası Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti
Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar Vicdansızlar! Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle
İsrail'in en büyük doğal gaz sahası faaliyete geçti: Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışı başladı İsrail'in en büyük doğal gaz sahası faaliyete geçti: Leviathan’dan Ürdün'e gaz akışı başladı
ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi ABD'den 'savaşmaya hazırız' mesajı! Dengeleri değiştirecek Rusya hamlesi
İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü İzmir'deki kanlı pusu kameralara yansıdı: Tesadüfen oradan geçen 2 kişi öldü
Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı Erzincan’da toplu taşıma zammı: Öğrenci 25, tam 35 kuruş arttı
İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı! İbrahim Çelikkol, eşi ve yeni doğan bebeğiyle tatile çıktı!
Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia
'2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak! '2020'de Erdoğan olamayacak' diyen Suud vatandaşa spikerden büyük kapak!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ocak 2020 Perşembe 10:57:05 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:58:40

2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır?

2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır? merak ediliyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılar merakla 2020 kira artış oranını bekliyor. Konut ve işyeri kiralamalarında her sene yıllık artış yapılıyor. Kira artışları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Bu oranlar her ayın 3'nde TÜİK tarafından ilan ediliyor. Kira artış hesaplamalarında TÜFE oranları kullanılarak zam yapılıyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı yarın saat 10:00'da açıklanacak. 2020 Ocak yeni kira artışı hesaplama örneği haberimiz içerisinde yer alacak..

Konut ve işyeri kiralamalarında her sene yıllık artış yapılıyor. Kira artışları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Bu oranlar her ayın 3'nde TÜİK tarafından ilan ediliyor. 2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır? merak ediliyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılar merakla 2020 kira artış oranını bekliyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı yarın saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak. 

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

2020 yılı Ocak ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklandıktan sonra kira artış oranı hesaplaması haberimiz içerisinde yer alacak.

ARALIK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Kira artışında açıklanan TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar kullanılarak zam yapılıyor. Buna göre Aralık ayında kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15,87 oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut kira: 1000 lira 
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 158,7
Zamlı kira bedeli: 1.158,7 lira

Mevcut kira: 1500 lira 
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 238,05
Zamlı kira bedeli: 1.738,05 lira

Mevcut kira: 2000 lira 
Zam oranı: 15,87
Zam bedeli: 317,4
Zamlı kira bedeli: 1.817,4 lira

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ