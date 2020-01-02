Konut ve işyeri kiralamalarında her sene yıllık artış yapılıyor. Kira artışları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınarak hesaplanıyor. Bu oranlar her ayın 3'nde TÜİK tarafından ilan ediliyor. 2020 yılı kira artış oranı nedir? 2020 Ocak yeni kira artışı nasıl hesaplanır? merak ediliyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılar merakla 2020 kira artış oranını bekliyor. Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara ne kadar zam yapılacağı yarın saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

2020 yılı Ocak ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. TÜİK tarafından enflasyon oranları açıklandıktan sonra kira artış oranı hesaplaması haberimiz içerisinde yer alacak.

ARALIK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,38 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

Kira artışında açıklanan TÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar kullanılarak zam yapılıyor. Buna göre Aralık ayında kiracıya yapılacak zam oranı yüzde 15,87 oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Mevcut kira: 1000 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 158,7

Zamlı kira bedeli: 1.158,7 lira

Mevcut kira: 1500 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 238,05

Zamlı kira bedeli: 1.738,05 lira

Mevcut kira: 2000 lira

Zam oranı: 15,87

Zam bedeli: 317,4

Zamlı kira bedeli: 1.817,4 lira

KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Ev ve işyeri sahipleri, kiracılarına yapacakları zam hesaplamasında kanun hükümlerine uymak zorunda kalıyor. Kiracı ve mal sahiplerinin hakkını koruyan kanunda zam hesaplamasının nasıl yapılacağı da açıklanıyordu. Buna karşın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) 2018 Eylül'de açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Buna göre, kira artışı hesaplamasında artık enflasyon oranlarından tüketici fiyat endeksi verilerinin kullanılıyor. Hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.