2020 yılı işsizlik maaşı da belli oldu
İktidar, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını açıklanmasının ardından yeni yıldaki işsizlik maaşı da belli oldu. Bu minvalde, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı önümüzdeki sene en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.
Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.
Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.
İHA
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