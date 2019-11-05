2020 MTV tutarları ne zaman belli olacak? 2020 MTV tutarları ne kadar olacak? merak ediliyor. MTV, araç sahipleri tarafından her sene ödenmesi gereken vergi oluyor. Trafiğe kayıtlı her araç, ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemekle yükümlü oluyor. MTV borcunun ilk taksidini son gün olan bugün de ödemeyen araç sahiplerine gecikme cezası uygulanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve tebliğ edilmiş Trafik İdari Para cezalarına ait borçları https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya ilgili vergi dairelerine başvurarak öğrenilebilir. Bu senenin vergisi en son 31 Temmuz'da ödendi. Araç sahipleri 2020 MTV tutarını merak ediyor. Peki, 2020 MTV tutarı ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

2020 MTV tutarları belli oldu mu? sorusuna yanıt Hazine ve Maliyet Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber'den geldi. Sosyal medyada Hazine ve Maliyet Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Özgür Demirtaş’ın ‘Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 22.5 zam gelmiş” şeklindeki tweetini yalanlayarak şu mesajı paylaştı:

BÖYLE BİR ZAM YOK!

Böyle bir zam söz konusu değil. Böyle alenen YALAN söylemelerine hangi motivasyonun sebep olduğunu da bilmiyoruz. Birkaç bin rt/like elbette olamaz. Yeniden değerleme oranı diyecektir. Lütfen geçen sene çıkan orana ve yapılan zamma bakınız. Kaldı ki zam da Aralık’ta açıklanacak.

MTV BORCU NASIL ÖDENİR?

Ocak ve Temmuz aylarında ödenmekte olan bu vergi, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi web sayfası üzerinde yer alan online MTV hesaplama hizmetiyle aracın MTV miktarının ne kadar olacağı hesaplanabiliyor. Web sitesinden MTV hesaplama işlemleri 'Motorlu Taşıt Vergisi Hesaplama' ekranından gerçekleştiriliyor. Sorgulama işlemi için öncelikli olarak plaka (varsa özel plaka), T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ve tescil tarihi bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi gerekiyor. Vatandaşların günün her saatinde işlem gerçekleştirebilmekte olduğu GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde sadece dakikalar içerisinde ödeme yapılabiliyor.