2020 MTV tutarları ne kadar? 2020 araç vergi hesaplamaları haberimizde

2020 MTV tutarları ne kadar? 2020'de MTV ne kadar arttı? sorularının yanıtı gündemin araştırılan konuları arasında yer aldı. Araç sahipleri her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. MTV tutarı ise her sene vergi ve harçlara gelen artış yeniden değerleme oranı ile yeniden hesaplanıyor. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, motosiklet, çekici gibi araçlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

Hürriyet'in haberine göre 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi. Bu doğrultuda 2020'de ödenecek MTV tutarları şu şekilde sıralanıyor:

2020 MTV TUTARLARI

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 861 lira

2020 MTV'si: 1055 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1499 lira

2020 MTV'si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2647 lira

2020 MTV'si: 3245 lira

Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 4170 lira

2020 MTV'si: 5112 lira

Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 600 lira

2020 MTV'si: 735 lira

Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 1124 lira

2020 MTV'si: 1377 lira

Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 2068 lira

2020 MTV'si: 2534 lira

Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 3211 lira

2020 MTV'si: 3936 lira

Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV'si: 336 lira

2020 MTV'si: 411 lira

Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV'si: 652 lira

2020 MTV'si: 799 lira

Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV'si: 1218 lira

2020 MTV'si: 1493 lira

Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV'si: 1888 lira

2020 MTV'si: 2314 lira

(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV'si: 861 lira

2020 MTV'si: 1055 lira



1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 946 lira

2020 MTV'si: 1159 lira

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1033 lira

2020 MTV'si: 1266 lira



1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV'si: 1499 lira

2020 MTV'si: 1837 lira

Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 1649 lira

2020 MTV'si: 2021 lira



Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1799 lira

2020 MTV'si: 2205 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 2911 lira

2020 MTV'si: 3568 lira

Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 3176 lira

2020 MTV'si: 3893 lira



Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5621 lira



Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 6132 lira

Kaynak: Hürriyet/Burak Taşçı