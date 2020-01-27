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27 Ocak 2020 Pazartesi 10:53:21 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 10:54:57

2020 MTV ödemeleri ne zaman son? Kredi kartı ile MTV ödemesi nasıl yapılır?

2020 MTV ödemeleri ne zaman son? Kredi kartı ile MTV ödemesi nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılı motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için tanınan sürenin son günü yaklaşıyor. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlendi. Milyolarca araç sahibi bu sene ne kadar ve ne zamana kadar MTV ödeyeceğini, ödemeyi kredi kartından nasıl yapacağını araştırıyor. Kredi kartı ile MTV ödemesi nasıl yapılır? Taksitli ödeme nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde..

2020 MTV'nin ilk taksit döneminde geri sayım sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için son gün yaklaşıyor. 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlendi. Milyolarca araç sahibi bu sene ne kadar ve ne zamana kadar MTV ödeyeceğini, ödemeyi kredi kartından nasıl yapacağını araştırıyor. Kredi kartı ile MTV ödemesi nasıl yapılır? Taksitli ödeme nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. 

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN SON?

MTV senede Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 taksitte ödeniyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV 2020 ilk taksiti 31 Ocak'ta sona erecek. 

GİB MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN.


 

KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ

Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri
ile

Anlaşmalı bankaların;
Şubelerinden
Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
PTT işyerlerinden
Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.

2020 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı ile ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Vergi Usul Kanunu genel tebliği de yayımlandı. Buna göre vergi, harç ve cezalardaki artış da yüzde 22,58 olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 2020 yılında MTV tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince karar verildi.

Karar’ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5’nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6’ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8’nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir."

Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

2020 MTV NASIL HESAPLANIR?

Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.  

2020 MTV HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Türkmedya'nın özel haberine göre MTV hesaplama örnekleri şu şekilde:


İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)
 
Otomobil
 
1-3 yaş
 
0-1300 cc aralığı
 
2019 MTV’si: 861 TL
 
2020 MTV’si: 964.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL


 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2647 TL

2020 MTV’si: 2946.64 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 4170 TL

2020 MTV’si: 4670.4 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 600 TL

2020 MTV’si: 672 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 1124 TL

2020 MTV’si: 1258.88 TL
 
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 2068 TL
2020 MTV’si: 2316.16 TL
 
 
Otomobil

4-6 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 3211 TL
2020 MTV’si: 3596.32 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

0-1300 cc aralığı

2019 MTV’si: 336 TL

2020 MTV’si: 376.32 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1301-1600 cc aralığı

2019 MTV’si: 652 TL

2020 MTV’si: 730.24 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1601-1800 cc aralığı

2019 MTV’si: 1218 TL

2020 MTV’si: 1364.16 TL
 
 
 
Otomobil

7-11 yaş

1801-2000 cc aralığı

2019 MTV’si: 1888 TL

2020 MTV’si: 2114.56 TL
 
 
 
 
 
(01/01/2018 sonrası tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV’si: 861 TL

2020 MTV’si: 964.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 946 TL

2020 MTV’si: 1059.52 TL
 
 
1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1033 TL

2020 MTV’si: 1156.96 TL
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 TL'ye kadar

2019 MTV’si: 1499 TL

2020 MTV’si: 1678.88 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 TL  arası

2019 MTV’si: 1649 TL

2020 MTV’si: 1846.88 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1301-1600 cc aralığı

Matrahı 81 bin 100 TL  ve üstü

2019 MTV’si: 1799 TL

2020 MTV’si: 2014.88 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 2911 TL

2020 MTV’si: 3260.32 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1601-1800 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 3176 TL

2020 MTV’si: 3557.12 TL
 
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL

2019 MTV’si: 4586 TL

2020 MTV’si: 5136.32 TL
 
 
Otomobil

1-3 yaş

1801-2000 cc aralığı

Matrahı 115 bin 900 TL ve üstü

2019 MTV’si: 5003 TL

2020 MTV’si: 5603.36 TL

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