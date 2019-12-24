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24 Aralık 2019 Salı 10:59:26 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 11:01:02

2020 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı son gelişmeler neler?

Ocak ayına sayılı günler kala 2020 memur zammı da gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Memur maaş zammı ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Ocak ayı memur zammı heyecanla bekleniyor. 2020 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı son gelişmeler neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar 2020 Memur zammı ile ilgili son gelişmelerin ne olduğunu öğrenmek istiyor. 2020 memur zammı ile ilgili açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Ocak ayına sayılı günler kala 2020 memur zammı da gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Memur maaş zammı ile ilgili haberler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.Memur maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Ocak ayı memur zammı heyecanla bekleniyor. 2020 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı son gelişmeler neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlr 2020 Memur zammı ile ilgili son gelişmelerin ne olduğunu öğrenmek istiyor. 2020 memur zammı hakkında kşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül'ün açıklamaları haberimizde.

2020 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aksam.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Dr. Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerin zam oranlarının toplu görüşmelerle belirlendiğine dikkat çeken Okan Güray Bülbül, “Enflasyon bu şekilde gerçekleşirse en düşük memur maaşı 3.676 TL’ye yükselecek. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4 zammı toplu sözleşme uyarınca alacaklar.” dedi.

“ZAM ORANI YÜZDE 5 OLARAK GERÇEKLEŞECEK”

Memur maaşlarına enflasyon farkının da ekleneceğini sözlerine ekleyen Bülbül, şöyle devam etti:

 “Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde ilave enflasyon farkı da memur ve memur emeklilerinin maaşlarına eklenecek. Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı yüzde 6 olarak gerçekleşirse memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması da söz konusu olacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1 oranında enflasyon farkı da alacaklar ve zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşecek. “

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranında zam gerçekleştirildi.

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