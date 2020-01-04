2020 maaşları belli oldu

  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9760
  • Euro
    6,6718
  • Altın
    297,5680
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı Kasım Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı
ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi adedi 7 azaldı
Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir
Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna Haşdi Şabi: Bağdat'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna
Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam Rus uçağının düşürülmesi ByLock'ta! İşte Türkiye'ye kurulan tuzağın yazışmaları: Vuran eleman çok sağlam
Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu Kasım Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu
Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu
Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi Eğlencesine attıkları işaret fişeği polisi alarma geçirdi
Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı Muğla'da kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor UEFA ofsayt kuralına esneklik getiriyor
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir torbacısı milli futbolcu çıktı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zehir torbacısı milli futbolcu çıktı
Fatih Terim yaşından dolayı Godin'i veto etti Fatih Terim yaşından dolayı Godin'i veto etti
Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek! Tüm kullanıcıları ilgilendiriyor... WhatsApp o telefonlara desteğini kesecek!
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ravançi: İntikamımız çok sert olacak
2020 maaşları belli oldu 2020 maaşları belli oldu
Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü Gümüşhane'de kar vatandaşları sokağa döktü
Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı Arnavutköy'de dehşet: Bir kişiyi öldürüp eşini ağır yaraladı
Radamel Falcao vatandaşı Murillo'yu Cimbom'a getiriyor Radamel Falcao vatandaşı Murillo'yu Cimbom'a getiriyor
Beşiktaş'ta Gutierrez aşkı başlamadan bitti Beşiktaş'ta Gutierrez aşkı başlamadan bitti
Ergin Ataman farklı galibiyeti değerlendirdi Ergin Ataman farklı galibiyeti değerlendirdi
Juventus, Merih için gelen teklifleri kabul etmiyor Juventus, Merih için gelen teklifleri kabul etmiyor
ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı ABD, İran destekli Asaib Ehlil Hak örgütünü terör listesine aldı
ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına 'dikkatli olun' uyarısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:25:37 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26:30

2020 maaşları belli oldu

Toplu sözleşmede yüzde 4’e imza atan memur ve memur emeklileri, yüzde 1,5 enf-lasyon farkıyla birlikte yüzde 5,5 zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı da yüzde 6,5 artacak...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam oranı netleşti. Buna göre memurlar, toplu sözleşmeden kazanmış oldukları yüzde 4'lük zamma ilave olarak enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de altı aylık enflasyon rakamı olan yüzde 6,5 oranında zam alacak. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alabilecek.

MEMURA 204 LİRA ZAM

Enflasyon rakamlarının maaşlara nasıl yansıdığına bakıldığında, 3 bin 723 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1,5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5,5 artışla 3 bin 927 liraya çıktı. Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1,5 enflasyon farkı yansıtılacak. Buna göre, yüzde 5,5 zamla birlikte en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükseldi.

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 1.258 LİRA

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de 6 aylık enflasyon rakamı çerçevesinde zam yapıldı. Bu artışla 2000 yılı öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 983 liradan 2 bin 111 TL'ye, 2000 yılı sonrası emeklilerde ise bin 181 liradan bin 258 liraya çıktı. Diğer yandan en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 liradan 1.889 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR maaşı da bin 250 TL'den bin 330 TL'ye yükseldi.

Asgariye yüzde 103, emekliye yüzde 61,5

Öte yandan, son 6 yılda asgari ücretlilere yapılan zamlarla, memur ve emeklilere yapılan zam oranları arasındaki makas da açıldı. 6 yılda asgari ücrete toplamda yüzde 103 oranında zam yapılırken, memur ve emeklilere bu oran yüzde 61,5'e kaldı

(Türkiye Gazetesi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ