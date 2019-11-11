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11 Kasım 2019 Pazartesi 08:38:15 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 08:45:17

2020 hedefi: 95 yeni kuyu

2019’un ilk sekiz ayında petrolde yüzde 5, doğalgazda ise yüzde 25’lik üretim artışı yakalandığını söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, 2020’de toplam 95 adet arama kuyusu hedefliyoruz dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin son dönemde arama ve sondaj çalışmalarında ciddi bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, 2019'un ilk sekiz aylık döneminde ham petrolde yüzde 5'lik, doğalgazda ise yüzde 25'lik üretim artışı yakaladıklarını anlattı. Dönmez, "2020'de Türkiye Petrolleri A.O. tarafından deniz alanlarında 5, karalarda 85 ve diğerleriyle birlikte toplam 95 adet arama kuyusunun açılmasını hedefliyoruz" dedi.
 
Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada Türkiye'nin hidrokarbon ve maden aramacılığında son gelinen noktayı anlattı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) kurulduğu 1935'ten 2015'e kadar 6 milyon metre sondaj gerçekleştirirken; sadece 2017-2018 yıllarında 2.5 milyon metre sondaj gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, "Bu kadar yoğun çalışmanın yürütüldüğü son iki yılda 47'si maden 55'i enerji hammadde olmak üzere toplamda 102 adet ruhsat sahasında yeni maden kaynakları bulduk. 2019 yılı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle 850 bin metre olan sondaj miktarının yıl sonunda 1 milyon metreyi aşmasını bekliyoruz. 2020'de de yine aynı rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


 
SUDAN VE ÖZBEKİSTAN'DA ALTIN ARAMA

MTA'nın ilk yurt dışı ruhsatını Sudan'da aldığını belirten Dönmez, Sudan'da arama-araştırma faaliyetlerini yürütecek olan MTA Company Limited'in iki altın sahası için imtiyaz anlaşması imzaladığına dikkat çekerek, "Özbekistan'daki faaliyetler için de MTA Tashkent Mining adıyla bir şirket kurduk. İkisi altın biri volfram sahası olmak üzere toplam 3 sahayı resmi olarak MTA adına bloke ettik ve sahalardaki arazi ön çalışmalarımızı tamamladık" dedi.


 
DOĞALGAZDA ÜRETİM YÜZDE 25 ARTTI

Türkiye Petrolleri'nin 2019'da Doğu Akdeniz'de 2 adet sığ deniz sondajını tamamladığını, derin denizde de Fatih Sondaj Gemisinin sondaj çalışmasını tamamladığını ve yakın zamanda yeni lokasyonuna geçeceğini anlatan Dönmez, "Yavuz ise Karpaz'daki ilk sondajının ardından adanın güneyinde Güzelyurt-1 lokasyonunda faaliyetlerine devam ediyor" dedi.
 
DİYARBAKIR'DA SONDAJ TAMAMLANDI

KARADA ise yine başta Türkiye Petrolleri A.O. olmak üzere toplam 42 adet yerli ve yabancı şirketin petrol arama ve üretim faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Dönmez, "Karada 2019'da 42 arama, 13 tespit ve 62'si üretim olmak üzere toplam 117 sondaj gerçekleştirdik. Türkiye Petrolleri tarafından Diyarbakır'da sondajı tamamlanan kuyuda önümüzdeki günlerde çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.
 
İRAN 53 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ BULDU

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün ülkesinin mevcut petrol rezervini yaklaşık üçte bir oranında artıracak yeni petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı. Ruhani, "İran Petrol Şirketi petrol arama birimi, 53 milyar varillik yeni bir petrol rezervi keşfetti. 2 bin 400 kilometrekare alanda yer alan petrol havzasının derinliği 80 metre" dedi.
 
(Sabah Gazetesi)

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