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16 Ocak 2020 Perşembe 09:54:06 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 09:56:07

2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl hesaplanır?

2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl hesaplanır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güncel faiz oranları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar Merkez Bankasının faiz kararının açıklamadan önce güncel oranların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası kredi faiz oranları ve hesaplama ekranları haberimizde...

2020 güncel kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları nasıl hesaplanır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Güncel faiz oranları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları hesaplama nasıl yapılır? Vatandaşlar Merkez Bankasının faiz kararının açıklamadan önce güncel oranların nasıl olduğunu öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası güncel kredi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası tüketici kredisi 1.12 olarak açıklandı. Taşıt kredisi 1.02, konut kredisi 0.99’dur.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 

Kredi hesaplama araçları ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.

Özel kampanyalar için şubelere başvurabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Halkbank ihtiyaç kredisi 1.15, taşıt kredisi 1.02, konut kredisi 0.99 olarak açıklandı.

HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Vakıfbank taşıt kredisi 1.05, ihtiyaç kredisi 1.12, konut kredisi 0.99’dur.

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Konut kredisi başvuruları için gerekli olan şartlar:

-Konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen sıfır konutlardan satın alacak müşterilerimize özel 1.000.000 TL’ye kadar 0,79% , 1.000.001 TL ve üzerinde olan talepler için 0,99% faiz oranları ve 180 aya varan vadelerle,

-Eşit taksitli, eşit anaparalı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planlarıyla kredi kullanım imkanı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası taşıt kredisi 1.06, konut kredisi 0.99, ihtiyaç kredisi 1.09’dur.

KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
 

Nihai taksit, kredi tutarı, faiz oranı, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili şubelerden bilgi alabilirsiniz.

 

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