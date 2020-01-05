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05 Ocak 2020 Pazar 09:23:08 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 09:24:30

2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları 2020'de ne kadar oldu?

2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları 2020'de ne kadar oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bekçilik görevinde bulunan ve bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçilik maaşlarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. 2019 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 yılı bekçi maaşları da belli oldu. Yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı. Peki, 2020 bekçi maaşları ne kadar oldu? 2020 bekçi maaşları haberimizde..

2020 bekçi maaşları merak ediliyor. Bekçiler bu sene ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. 2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçi maaşları 2020'de ne kadar oldu? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. 2019 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 yılı bekçi maaşları da belli oldu. Yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı. Merakla araştırılan 2020 bekçi maaşları haberimizde yer alıyor.

2020 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi (Lisans 9/1) maaşı 2019 yılında 4.180 TL idi. Bekçi maaşları 2020'de 4.409 TL oldu.


2020 DEVLET MEMURU MAAŞLARI
                                                  Eski                Yeni

Öğretmen (9/1)                                           3804              4013

Araştırma görevlisi (8/1                               5461               5761

Araştırmacı (9/1)                                         3652               3852

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)                  5691              6003

Avukat (9/1)                                                4952               5224

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1)                        6468              6823

Başkomiser (8/1)                                        5468              5768

Başmüfettiş (1/1)                                        8320              8777

Bekçi (Lisans 9/1)                                       4180              4409

İlçe belediye başkan yardımcısı                 5765               6081

Daire başkanı (1/1)                                     8660              9135

Diş tabibi (8/1)                                            5315               5607

Doçent (1/1)                                                7260              7659

Doktor öğretim üyesi (5/1)                          6250              6593

Ebe (9/1)                                                    4037               4259

Hademe (15/1)                                           3158               3331

Hakim (7/1)                                                8775               9257

Hakim adayı (9/1)                                      5527               5830

Hemşire (9/1)                                            4032                4253

Hizmetli (15/1)                                           3158               3331

İmam/hatip (9/1)                                        3667               3868

İtfaiyeci (9/1)                                              3623               3822

Kaymakam (4/1)                                        6877               7255

Komiser (8/1)                                             5380               5675

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1)           3405              3592

Memur (9/1)                                               3406               3593

Mübaşir (11/1)                                            3356               3540

Müfettiş (7/1)                                              6033               6364

Müfettiş yardımcısı (9/1)                            5487               5788

Müezzin (9/1)                                             3667               3868

Mühendis (7/1)                                           5300              5591

Orman muhafaza memuru (11/1)               3758              3964

Polis (11/1)                                                 5005              5280

Programcı (9/1)                                          4154              4382

Profesör (1/1)                                             8482              8948

Sağlık memuru (9/1)                                  4032               4253

Şef (7/1)                                                     3687              3889

Şube müdürü (7/1)                                     4670             4926

Usta öğretici (11/1)                                     3403            3590

Uzman yardımcısı (9/1)                              5576            5882

Uzman (7/1)                                               6093             6428

Vaiz (9/1)                                                  3862              4074

Vali (1/1)                                                   12526            13214

Veteriner hekim (7/1)                                 5272            5561

Yoklama memuru (11/1)                            3403            3590

Zabıta memuru (9/1)                                 3474            3665

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