2020 asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2020 son dakika açıklamaları..

2020 asgari ücret zammı belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Asgari ücret 2020 son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bu tarihlerde gerçekleştirilen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı da belirleniyor. İlk toplantının yapılmasının ardından ikinci ve üçüncü toplantılarda işçi ve işveren sendikaları ev sahibi olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az 10 üyenin katılımıyla ve oy çokluğuyla karar alınacak. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI MI?

Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı bugün saat 14.00'te başladı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantıyı yaptığı açıklamalarla açtı. Bakan Selçuk konuşmasının sonrasında sözü Türk-iş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'a verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2019 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret geçtiğimiz yıl net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam yapıldı ve 2019 yılı için brüt 2.558,40 TL, net olarak ise 2.020,90 TL’ye yükseltildi. 2020 yılında ne kadar olacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.