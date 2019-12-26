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26 Aralık 2019 Perşembe 10:49:30 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 10:52:21

2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son kez toplanıyor. Tüm vatandaşların merakla beklediği toplantıda AGİ ücreti de belli oluyor. 2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı ile ilgili tarih ve saat bilgisi ile asgari ücret ile ilgili güncel açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor...

2020 AGİ ücreti ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) çalışan tarafından ek gelir olarak görülüyor. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyor ve işverenin gelir vergisinden düşülüyor. 2020 yılı yaklaşıkta AGİ zam oranı da merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda AGİ rakamları da belli olacak. AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. 

2020 AGİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bugün saat 14:00'te gerçekleşecek. Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ 2020 ücreti de açıklanmış olacak.

2020 AGİ PARASI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ 2020 ücreti de açıklanmış olacak.

2019'DA AGİ NE KADAR ÖDNEDİ?

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı. 

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

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