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24 Aralık 2019 Salı 10:42:09 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 10:43:37

2020 AGİ parası ne kadar olacak? 2019'da AGİ ne kadar ödendi?

2020 AGİ parası ne kadar olacak? 2019'da AGİ ne kadar ödendi? soruları gündemin merakla araştırılan soruları arasında yer alıyor. Vatandaşlar asgari ücret ile ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. AGİ Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılması oluyor. 2020'de AGİ parasının ne kadar olacağı merak ediliyor. 2019'da ödenen AGİ ücreti ile 2020'de olması beklenen AGİ ücreti ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..

2020 AGİ parası gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar "2020 AGİ parası ne kadar olacak? 2019'da AGİ ne kadar ödendi?" sorularının yanıtını araştırıyor. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) çalışan tarafından ek gelir olarak görülüyor.  AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödeniyor ve işverenin gelir vergisinden düşülüyor. 2020 yılı yaklaşıkta AGİ zam oranı da merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün veya yarın 4. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda AGİ rakamları da belli olacak. AGİ 2020 zam oranı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı haberimizde.. 

2020 AGİ PARASI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından AGİ 2020 ücreti de açıklanmış olacak.

2019'DA AGİ NE KADAR ÖDNEDİ?

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı. 

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ’den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ’yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ’si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ’lerde de artma olmaktadır.

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