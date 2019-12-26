2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari ücretin ardından belli oldu

Asgari ücret, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yüzde 15.03 artışla brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin ardından asgari geçim indiriminin kaç TL'ye yükseldiği belli oldu.

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranlrın toplamı %85'i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi %85'den büyük olamaz.



2020 AGİ TABLOSU;

2020 AGİ RAKAMLARI

Rakamlar şöyle belirlendi:

Bekar 220,68 TL1

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL2

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL3

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL4

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL5

Evli, eşi çalışan 220.68 TL6

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL7

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL8

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL9

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?



Asgari geçim indiriminden;



Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).

Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.



Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.



ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANAMAZ?



Asgari geçim indiriminden;



Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı bunlar;

a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle,

Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.



Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.



AGİ'DE ÇALIŞMAYAN EŞ STATÜSÜ NEDİR?



Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.