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31 Ekim 2019 Perşembe 13:35:43 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:36:52

2020 AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti belli oldu mu?

2020 AGİ ücetin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AGİ, Asgari Geçim İndirimi oluyor. AGİ, evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor. AGİ hesaplama işleminin ardından ödemeler, alınan net ücretin üzerine medeni durumu ve çocuk sayısına göre ekleniyor. 2020 AGİ ücreti ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 AGİ ne kadar olacak? 2020 AGİ ücreti belli oldu mu? gündemde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. 2020 AGİ ücetin ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AGİ, Asgari Geçim İndirimi oluyor. AGİ, evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor. 2020 AGİ ücreti ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 AGİ NE KADAR OLACAK?

2020 AGİ ücreti henüz belli olmadı. Asgari ücretin ne kadar olacağı, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.  Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti.

KİMLER AGİ ALABİLİR?

Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.

2019 AGİ NE KADAR?

2019'da belirlenen AGİ ücretleri ise şu şekilde:

İşçi bekarsa, 191.85 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa, 230.22 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa, 259 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve iki çocuğu varsa, 287.78 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa, 326.15 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa, 191.85 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve bir çocuğu varsa, 220.63 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve iki çocuğu varsa, 249.41 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve üç çocuğu varsa, 287.78 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve dört çocuğu varsa, 306.96 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve beş çocuğu varsa, 326.15 TL fiyat belirlendi.

2019 ASGARİ ÜCRET AGİ DÂHİL NE KADAR?

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

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