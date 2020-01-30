2019'da kentsel dönüşümde ne kadar kira yardımı yapıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019'da "riskli" olarak tespit edilen yapılardaki hak sahiplerine 715 ile 1150 lira arasında değişen oranlarda kira yardımında bulundu.

En çok kira yardımı yapılan illerin başında 248 milyon 912 bin 251 lira ile İstanbul geliyor.

Bakanlık, 2012'den günümüze 296 bin 720 hak sahibine 686 milyon 214 bin lira riskli alan, 3 milyar 167 milyon 734 bin 895 lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere 3 milyar 853 milyon 948 bin lira kira yardımı yaptı.