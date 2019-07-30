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30 Temmuz 2019 Salı 09:28:37 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 09:36:35

2019 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılmış olması bekleniyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak? İşte ayrıntılar...


2018 yılında yürürlüğe giren ve her yıl dini bayramlarda olmak üzere iki defa ödenmesi planlanan ikramiyelerde tarih aralığı belli oldu. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetime ödenecek olan ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

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