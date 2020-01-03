03 Ocak 2020 Cuma 10:01:24 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 10:11:00
Enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon YEP hedefinin altında
Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı.
Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 0.74 arttı ve 2019 yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile çift hanede gerçekleşti.
Tüketici fiyatları, 2018 yılı Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.40 düşmüş ve yıllık enflasyon yüzde 20.30 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.18 arttı.
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