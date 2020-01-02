2019 enflasyon rakamları merakla araştırılıyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2019 enflasyon rakamları açıklandı mı? 2019 Aralık güncel enflasyon oranı nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

2019 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

2019 yılı enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. 2019 enflasyon rakamları TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak.

AA FİNANS'IN ARALIK AYI 'ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ' SONUÇLANDI

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.

KASIM ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.