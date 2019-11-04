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04 Kasım 2019 Pazartesi 09:27:34 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:28:38

2019 Ekim TEFE TÜFE oranı nedir? Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı?

2019 Ekim TEFE TÜFE oranı nedir? Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları açıklandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar geçtiğimiz ayın enflasyon rakamını merak ediyor. Eylül ayında enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya gerilemişti. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

2019 Ekim TEFE TÜFE oranı merak ediliyor. Enflasyon oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK verilerine göre, Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya gerilemişti. Ekim ayı için ise AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını beklediğini açıkladı. TÜİK merakla beklenen 2019 Ekim TEFE TÜFE oranını bugün açıklayacak. Ekim ayı TEFE TÜFE enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

2019 EKİM TEFE TÜFE ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından 4 Kasım'da saat 10:00'da açıklanacak. Açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. 

2019 EKİM ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 11,50, en yükseği yüzde 12,80 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Enflasyon tek haneye düştü. Eylül'de aylık yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26'ya geriledi.

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde %0,53 ve haberleşmede %0,07 düşüş gerçekleşti.

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