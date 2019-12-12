2019 cari fazlayla kapanacak

12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin, bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise bir önceki yılın ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre, 238 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 759 milyon dolara yükseldi.