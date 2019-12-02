Aralık 2019 kira artış oranları merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. 2019 Aralık kira artış oranı belli oldu mu? 2019 Aralık kira artış oranı ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kira artış hesaplamaları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Kira sözleşmesi Aralık ayında yenilenen kiracılar gözlerini enflasyon oranlarına çevirdi. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'nde açıklıyor. 2019 Aralık kira artış oranı ve hesaplama örnekleri haberimiz içerisinde yer alacak...

2019 ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2019 Aralık kira artış oranı belli olmadı. 2019 Aralık kira artış oranı yarın açıklanacak.

2019 KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kasım ayı kira artış oranı açıklandı. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Buna göre kiraya %16,81 oranında zam yapılacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 lira olan bir kiracıya bu ay yapılacak zam hesaplaması şu şekilde;

Mevcut kira: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 16,81

Zam bedeli: 168,1

Zamlı kira bedeli: 1.168,1 lira

KİRA ARTIŞ DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Kanunen, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.



Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.