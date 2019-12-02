2019 Aralık kira artış oranı belli oldu mu? 2019 Aralık kira artış oranı ne kadar?

  • Bist 100
    108073
  • Dolar
    5,7553
  • Euro
    6,3577
  • Altın
    269,9390
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor İsviçre hükümeti, Federer için gümüş hatıra parası bastırıyor
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ağabeyi hayatını kaybetti
Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de Anadolu Müziği’nin üç ustası 7 Aralıkta UNİQ HALL’de
Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı
Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı Sağlık Bakanı Koca: Helikopter ambulanslar 2008'den bu yana 31 bin 900 hasta taşıdı
Avrupa'nın şaşkın adamı Avrupa'nın şaşkın adamı
Borsa İstanbul'da yeni rekor! Borsa İstanbul'da yeni rekor!
Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti
Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu! Kendisine tecavüz eden DEAŞ militanı ile yüzleşti anlattıkları kan dondurdu!
15 yaşındaki Emre ilk 11'de 15 yaşındaki Emre ilk 11'de
Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi Iraklı kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi
YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi YPG/PKK Deyrizor'da sığınmacı kampını ateşe verdi
'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı 'Fenerbahçe'ye geliyor' dediler Juventus çıktı
AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz Güler Sabancı: Ülkemiz için öncü modeller ortaya koymaya çalışıyoruz
Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum Netanyahu: Trump ile Ürdün Vadisi'nin ilhakını konuştum
Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim? Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim?
Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı Bosna Hersekli 53 asker Afganistan'a uğurlandı
Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı Bakan Kasapoğlu, Avrupa ve dünya şampiyonu olan özel sporcuları ağırladı
Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı Nevşehir'de 107 yıl hapse mahkum firari hükümlü Avanos'ta yakalandı
Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Teröristbaşı Gülen'in ismi de sanık listesinde! Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:58:01 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:59:27

2019 Aralık kira artış oranı belli oldu mu? 2019 Aralık kira artış oranı ne kadar?

2019 Aralık kira artış oranı belli oldu mu? 2019 Aralık kira artış oranı ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kira artış hesaplamaları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Kira sözleşmesi Aralık ayında yenilenen kiracılar gözlerini enflasyon oranlarına çevirdi. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'nde açıklıyor. 2019 Aralık kira artış oranı ve hesaplama örnekleri haberimiz içerisinde yer alacak...

Aralık 2019 kira artış oranları merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından açıklanıyor. 2019 Aralık kira artış oranı belli oldu mu? 2019 Aralık kira artış oranı ne kadar? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kira artış hesaplamaları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Kira sözleşmesi Aralık ayında yenilenen kiracılar gözlerini enflasyon oranlarına çevirdi. TÜİK enflasyon oranlarını her ayın 3'nde açıklıyor. 2019 Aralık kira artış oranı ve hesaplama örnekleri haberimiz içerisinde yer alacak...

2019 ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2019 Aralık kira artış oranı belli olmadı. 2019 Aralık kira artış oranı yarın açıklanacak. 

2019 KASIM KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kasım ayı kira artış oranı açıklandı. TÜİK verilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Buna göre kiraya %16,81 oranında zam yapılacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli 1000 lira olan bir kiracıya bu ay yapılacak zam hesaplaması şu şekilde;

Mevcut kira: 1000 lira 
Zam oranı:  yüzde 16,81
Zam bedeli: 168,1
Zamlı kira bedeli: 1.168,1 lira

KİRA ARTIŞ DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Kanunen, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar. Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
 
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ