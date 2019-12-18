200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 100 milyon genç işsiz
Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Ngige, Nijerya'da 100 milyon gencin işsiz olduğunu belirtirken, "gençlere istihdam sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya, potansiyel gücünü değerlendiremiyor. Nijerya Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige, başkent Abuja'da düzenlenen "2019 Ulusal Göç Diyaloğu" programına katıldı.
Ngige, burada yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 60'ının gençlerden oluştuğunu, bunlardan sadece yüzde 10'unun çalıştığını söyledi.
Ülkede yaklaşık 100 milyon gencin işsiz olduğuna vurgu yapan Ngige, "Bunların birçoğu işe alınamaz konumunda. Hükümet olarak bu gençlere istihdam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da ekonomik kriz, yolsuzluk ve güvenlik sorunu gibi nedenler ciddi istihdam sorunu ortaya çıkarıyor. Ülkedeki yaşam koşulları nedeniyle üniversite mezunları başta olmak üzere çok sayıda Nijeryalı yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmeye çalışırken bazıları da suça yöneliyor.
AA
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