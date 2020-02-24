200 meslek mercek altına alınıyor!
Hükmetin işsizliği düşürme yönündeki çalışmaları sürüyor. Mercek altına alınacak 200 meslek İŞKUR’un eşleştirme sistemine entegre edilecek ve meslek ile iş arayan arasında eşleştirme yapılacak.
İŞKUR, Türkiye Meslekler Sözlüğünde yer alan 200 mesleği mercek altına alacak. Mesleklerin analizi yapılarak, ne gibi becerilere ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkarılacak. Çalışma sonrasında elde edilen sonuçlar, İŞKUR’un eşleştirme sistemine entegre edilecek ve meslek ile iş arayan arasında eşleştirme yapılacak.
Böylece iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda iş yerleştirmeler gerçekleşecek. Beceri envanteri projesiyle nitelikli kişilerin işsiz kalma şansı da azalmış olacak. İş arayanların niteliklerinde otomatik tanımlama söz konusu olacak. Bu tanımlamalar sayesinde iş arayan, çalıştığı kurumdan ayrılıp yeni bir kuruma başvuracağı zaman, bilgileri işveren tarafından önceden bilinecek. Böylece işe alınma süreleri kısalmış olacak. Kendine uygun işi bulamayacağını düşünerek, iş aramayı bırakanlar artık bu sistem sayesinde kendi niteliklerine göre iş fırsatlarını yakalayacak.
(Türkiye Gazetesi)
- Anadolu’ya halka arz seferi! SPK ve Borsa İstanbul tam kadro sahaya iniyor!
- 52 bin öğrenciye 450 milyonluk destek
- Diplomasi çare olmadı! Kayıp 160 milyon dolar
- Akılalmaz israf! Gıda israfı 1,3 milyar tona ulaştı! Serpme kahvaltıda israf 100 milyar lira
- Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor