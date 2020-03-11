20 liradan bin TL'ye çıkınca isyan ettiler

  • Bist 100
    101975
  • Dolar
    6,1569
  • Euro
    6,9726
  • Altın
    326,8450
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü Pakistan'da milli gün provaları sırasında F-16 uçağı düştü
İranlı vekil koronavirüsü yendi İranlı vekil koronavirüsü yendi
Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 ölü
Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı Siirt'te "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor
CANLI Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor CANLI Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Bakan Akar: Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor Bakan Akar: Karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor
ABD’den dünyayı sarsacak itiraf! DEAŞ’a karşı onlara destek verdik ABD’den dünyayı sarsacak itiraf! DEAŞ’a karşı onlara destek verdik
Suudi Arabistan'da pes dedirten koronavirüs uygulaması! Özür dilemek zorunda kaldılar Suudi Arabistan'da pes dedirten koronavirüs uygulaması! Özür dilemek zorunda kaldılar
Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi Sınırda görev yapan personellerin izinleri iptal edildi
Şu fırsatçılara geçit vermeyin! Koronavirüs vakasıyla yine ortaya çıktılar! Şu fırsatçılara geçit vermeyin! Koronavirüs vakasıyla yine ortaya çıktılar!
Henri Barkey'in, 15 Temmuz darbe saldırısı gecesi icraatleri ortaya çıktı! Şef garson anlattı Henri Barkey'in, 15 Temmuz darbe saldırısı gecesi icraatleri ortaya çıktı! Şef garson anlattı
Ankara'daki FETÖ soruşturması: 11'i yakalandı Ankara'daki FETÖ soruşturması: 11'i yakalandı
Corona virüs (Koronavirüs) nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur? Corona virüs (Koronavirüs) nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl olur?
Rapor alarak arkadaşının düğününe giden bir çalışan alacağı tazminattan oldu Rapor alarak arkadaşının düğününe giden bir çalışan alacağı tazminattan oldu
İstanbul'da vatandaşların koronavirüs önlemleri arttı İstanbul'da vatandaşların koronavirüs önlemleri arttı
Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 5 ölü
20 liradan bin TL'ye çıkınca isyan ettiler 20 liradan bin TL'ye çıkınca isyan ettiler
Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Pentagon'dan açıklama Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Pentagon'dan açıklama
Onur Air'den 'koronavirüs' kararı Onur Air'den 'koronavirüs' kararı
Adana'da firari cinayet zanlısı yakalandı Adana'da firari cinayet zanlısı yakalandı
Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet Başkent İslamabad yakınlarında düştü Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir jet Başkent İslamabad yakınlarında düştü
Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı Polonya Genelkurmay Başkanı koronavirüse yakalandı
Google'dan çalışanlarına "evden çalışın" tavsiyesi Google'dan çalışanlarına "evden çalışın" tavsiyesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Mart 2020 Çarşamba 10:08:44 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:51:20

20 liradan bin TL'ye çıkınca isyan ettiler

Virüs salgını öncesi tanesi 40 kuruştan 50 adetlik kutusu 20 liraya satılan maskelerin fiyatı 500 liraya yaklaşmış durumda. Bu da bir lösemi hastasının aylık maske maliyetini bin TL'ye kadar çıkarıyor. Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı incelemeye aldığı 9 firmaya 1 milyon liraya yakın ceza uygulayarak maske ihracatını ön izne bağladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bini aşarken virüs vakalalarının görüldüğü ülke sayısı ise 115'i buldu.

Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle maske tarafında ortaya çıkan ihtiyaç da gün geçtikçe artıyor. Maske satışlarında ocak ayında yüzde 50'ye yakın olan artışın Şubat ayında yüzde 70'i aştığı ortaya çıktı.

1.3 MİLYAR ADET ÜRETİLİYOR

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre ise; Türkiye’de yıllık 1 milyar 300 bin adet maske üretimi yapılıyor ve bu üretim iç piyasadaki ihtiyacı fazlasıyla karşılayabilecek seviyede.

Ancak özellikle yurt dışından gelen ve üreticilerin de başını döndüren sipariş adetleri iç piyasada ciddi anlamda kaosa yol açarken, maske fiyatlarını da inanılmaz seviyelere çıkarmış durumda.

HASTALARI DA MAĞDUR EDİYOR

Tabi ortaya çıkan anormal talep ve iç piyasada oluşan kaos son zamanlarda özellikle maske takma zorunluluğu olan hasta ve hasta yakınlarını da ciddi anlamda mağdur etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden video çekerek seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

20 TL'DEN BİN LİRAYA ÇIKTI

Söz konusu maskelerden günde en az 5 defa değiştirmek zorunda olduklarını, kendi sağlıkları için ailelerinin de bu maskeleri taktıklarını belirten lösemi hastası İlayda Yavuz, virüs öncesi 20 liradan satılan ve içinde 50 adet olan maskenin kutusunun 200 ile 400 TL arasında bir fiyatla satılmaya başladığını kaydetti. Yavuz, sadece kendisinin ayda 150 adet maske taktığını bunun da fiyatının aylık bin TL gibi rakama denk geldiğini vurgulayarak yetkililerden maskedeki karaborsaya dur demelerini istiyor.

''ŞOK OLDUM, ALMADAN ÇIKTIM''

Lösemi hastası olan kızı olduğunu ve ailece maske takmak zorunda olduklarını belirten Özkan Aydın da, maske fiyatlarına bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekerken, başka bir lösemi hastası çocuğu bulunan anne ise, fahiş fiyatlar ile satılan maskeleri lösemi tedavisindeki hastaların kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek ''Geçen hafta kızım için almak istedim. Cerrahpaşa'da medikal ürün satan yerlere baktım. 5 ay önce 40 TL'ye aldığım maske 250 TL dediler. Şok oldum. Almadan çıktık.'' diye sitemini paylaştı.

9 FİRMAYA CEZA

Ticaret Bakanlığı ise maske tarafındaki fahiş fiyat artışları üzerine harekete geçti. Şikayet sonrası takibe alınan 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle toplamda 943 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı firmaların söz konusu uygulamalarına devam etmeleri halinde cezaları 10 katına kadar da çıkarılabilecek.

İHRACATA ÖN İZİN

Bakanlık öte yandan tedbir uygulamaları kapsamında başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını da Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağladı.

TAVAN FİYAT ÇAĞRISI!

Maske fiyatlarındaki artıştan mağdur olan kimi vatandaşlar ise bakanlığa iç piyasada satılan ürünlerle ilgili tavan fiyat uygulaması getirilmesi yönünde çağrıda bulunurken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise yaptığı açıklamada vatandaşların kendilerine sosyal medya ve benzeri platformlardan şikayette bulunduklarını dile getirerek, "Bizim 'Alo 175' çağrı merkezimiz var. Buraya ya da haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden resmen başvurmadığı sürece biz kendimizin resen takip ettiklerimiz dışında bir soruşturma açamıyoruz. Vatandaşımız şikayetçi olduğu konuları Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne bu kanallardan bize iletebilir.'' dedi.

8 ÜRÜN KARABORSADA

Virüsten korunmak için insanların en hızlı başvurduğu yöntemlerin başında gelmesinden kaynaklı görülmemiş bir talebin ortaya çıktığı koruyucu maskelerin yanı sıra medikal gözlükler, tıbbi geçirimsiz önlük, tıbbi tulum, karantina elbisesi, tek kullanımlık bot ve galoş da piyasada neredeyse bulunmayacak oranda az yer alıyor.

(Yenişafak)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER