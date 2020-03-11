20 liradan bin TL'ye çıkınca isyan ettiler

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ölü sayısı 4 bini aşarken virüs vakalalarının görüldüğü ülke sayısı ise 115'i buldu.

Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle maske tarafında ortaya çıkan ihtiyaç da gün geçtikçe artıyor. Maske satışlarında ocak ayında yüzde 50'ye yakın olan artışın Şubat ayında yüzde 70'i aştığı ortaya çıktı.

1.3 MİLYAR ADET ÜRETİLİYOR

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre ise; Türkiye’de yıllık 1 milyar 300 bin adet maske üretimi yapılıyor ve bu üretim iç piyasadaki ihtiyacı fazlasıyla karşılayabilecek seviyede.

Ancak özellikle yurt dışından gelen ve üreticilerin de başını döndüren sipariş adetleri iç piyasada ciddi anlamda kaosa yol açarken, maske fiyatlarını da inanılmaz seviyelere çıkarmış durumda.

HASTALARI DA MAĞDUR EDİYOR

Tabi ortaya çıkan anormal talep ve iç piyasada oluşan kaos son zamanlarda özellikle maske takma zorunluluğu olan hasta ve hasta yakınlarını da ciddi anlamda mağdur etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden video çekerek seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar bir an önce bu soruna çözüm bulunmasını istiyor.

20 TL'DEN BİN LİRAYA ÇIKTI

Söz konusu maskelerden günde en az 5 defa değiştirmek zorunda olduklarını, kendi sağlıkları için ailelerinin de bu maskeleri taktıklarını belirten lösemi hastası İlayda Yavuz, virüs öncesi 20 liradan satılan ve içinde 50 adet olan maskenin kutusunun 200 ile 400 TL arasında bir fiyatla satılmaya başladığını kaydetti. Yavuz, sadece kendisinin ayda 150 adet maske taktığını bunun da fiyatının aylık bin TL gibi rakama denk geldiğini vurgulayarak yetkililerden maskedeki karaborsaya dur demelerini istiyor.

''ŞOK OLDUM, ALMADAN ÇIKTIM''

Lösemi hastası olan kızı olduğunu ve ailece maske takmak zorunda olduklarını belirten Özkan Aydın da, maske fiyatlarına bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekerken, başka bir lösemi hastası çocuğu bulunan anne ise, fahiş fiyatlar ile satılan maskeleri lösemi tedavisindeki hastaların kullanmak zorunda olduğunu dile getirerek ''Geçen hafta kızım için almak istedim. Cerrahpaşa'da medikal ürün satan yerlere baktım. 5 ay önce 40 TL'ye aldığım maske 250 TL dediler. Şok oldum. Almadan çıktık.'' diye sitemini paylaştı.

9 FİRMAYA CEZA

Ticaret Bakanlığı ise maske tarafındaki fahiş fiyat artışları üzerine harekete geçti. Şikayet sonrası takibe alınan 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle toplamda 943 bin lira para cezasına çarptırıldı. Aynı firmaların söz konusu uygulamalarına devam etmeleri halinde cezaları 10 katına kadar da çıkarılabilecek.

İHRACATA ÖN İZİN

Bakanlık öte yandan tedbir uygulamaları kapsamında başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını da Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağladı.

TAVAN FİYAT ÇAĞRISI!

Maske fiyatlarındaki artıştan mağdur olan kimi vatandaşlar ise bakanlığa iç piyasada satılan ürünlerle ilgili tavan fiyat uygulaması getirilmesi yönünde çağrıda bulunurken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise yaptığı açıklamada vatandaşların kendilerine sosyal medya ve benzeri platformlardan şikayette bulunduklarını dile getirerek, "Bizim 'Alo 175' çağrı merkezimiz var. Buraya ya da haksız fiyat artışı mobil uygulaması üzerinden resmen başvurmadığı sürece biz kendimizin resen takip ettiklerimiz dışında bir soruşturma açamıyoruz. Vatandaşımız şikayetçi olduğu konuları Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne bu kanallardan bize iletebilir.'' dedi.

8 ÜRÜN KARABORSADA

Virüsten korunmak için insanların en hızlı başvurduğu yöntemlerin başında gelmesinden kaynaklı görülmemiş bir talebin ortaya çıktığı koruyucu maskelerin yanı sıra medikal gözlükler, tıbbi geçirimsiz önlük, tıbbi tulum, karantina elbisesi, tek kullanımlık bot ve galoş da piyasada neredeyse bulunmayacak oranda az yer alıyor.

(Yenişafak)