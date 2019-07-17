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17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09:45 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:15:37

18 yıl sonra geri dönen Emlak Katılım Bankası, tek şube ile 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı

18 yıl aradan sonra geçtiğimiz Mart ayında yeniden hizmete giren Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın geldiği noktaya ilişkin bilgi veren Genel Müdür Deniz Aksu, yılın ilk yarısında tek şube ile 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını kaydetti.

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

"TEK BİR ŞUBE İLE 4,6 MİLYAR TL’LİK AKTİF BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK"

İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını ve bunu sadece tek şube ile yaptıklarını söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var."

"YIL SONUNDA EN AZ 15 ŞUBEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayılarının 500 civarında olmasını hedeflediklerini belirten Aksu, "Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık." dedi.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Deniz Aksu, ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerektiğine değindi.

"BİREYSEL KREDİ FAİZİNDE TEK HANELİ RAKAMLARA İNMEMİZ OLASI"

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası." diye konuştu.

"AVRUPA’DA ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Aksu, ilerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa’da şube açma planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz." dedi.

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