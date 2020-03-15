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15 Mart 2020 Pazar 11:16:44 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 11:18:03

158 uçak boş döndü

Türkiye’nin 9 Avrupa ülkesine kapıyı kapatmasının ardından dün saat 08.00’de gelen uçuşlar durduruldu. THY uçakları Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya ve İsveç’e 158 seferde yolcu götürüp boş döndü. Dışişleri akşam yeni karar alarak bu ülkedeki Türklerin Salı’ya kadar dönebileceğini duyurdu.

Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uçuş yasağı getirdiği ülke sayısı 14’e çıkınca, Türk Hava Yolları (THY)’nın bu ülkelere yaptığı seferlere ilişkin iptal kararları da arttı. 3 Şubat'tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlar yasak kararları THY tarafından hızlıca uygulandı.

DÜN SABAH BAŞLADI

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması üzerine THY, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşları, dün sabah 08.00'den itibariyle durdurdu. Bu ülkelere ilişkin uçuş yasağı kararı 17 Nisan'a kadar devam edecek.

UÇAKLAR DOLU GİDİP BOŞ DÖNDÜ

Türk Hava Yolları’nın 9 Avrupa ülkesine giden uçakları boş döndü. Dün, saat 08.00-24.00 saatlerin arasında THY, yolcu götürüp boş dönen 158 sefer icra etti. THY’den alınan bilgilere göre; bundan sonra söz konusu 9 Avrupa ülkesine yapılacak seferler yolcu talebine göre düzenlenecek. THY benzer bir yöntemi ilk uçuş yasağı koyduğu Çin için de başlatmıştı. Ardından Taylan, Güney Kore, İran ve Irak’a ilişkin seferler de aynı yöntemle düzenlenmişti. THY’nin Koronavirüs salgını kapsamında şimdiye kadar 2 bin civarında uçuş iptal ettiği belirlendi.

    Türk öğrenci ve turistlere salıya kadar dönüş

    Dişişleri Bakanlığı, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 9 Avrupa ülkesindeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00’e kadar Türkiye’ye dönüş yapabileceklerini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz, 17 Mart 2020 saat 24.00’e kadar (TSİ) ülkemize dönüş yapabilecek” ifadelerini kullandı.

 

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