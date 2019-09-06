06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:56:38
150 bin kişi patron oldu
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ağustos sonu itibarıyla esnaf ve sanatkâr sayısının, yılın 8 aylık döneminde 26 bin 747 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 960’a ulaştığını söyledi.
Söz konusu dönemde 150 bin 267 işyerinin açıldığını, 69 bin 672 işyerinin kapandığını belirtin Palandöken, “Yılın 8 ayında esnaf ve sanatkârlara ait işyeri sayısı 29 bin 6 arttı” dedi.
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