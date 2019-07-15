15 Temmuz ekonomiyi yıkamadı

Türkiye’de 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi sonrası piyasalar bir anda artan risk algısı sebebiyle zorlu bir döneme girmişti. Darbe girişimi öncesi 2.8778 seviyelerinde olan dolar/TL, süreçle birlikte yüzde 5.1'lik artışla 3.0250 seviyesine yükselmişti.

Her alanda düşüş

BIST 100 endeksi 15 Temmuz sonrasındaki haftayı yüzde 13.39'luk değer kaybıyla kapatmıştı. Sanayi üretim endeksi, temmuzda 20 puandan fazla gerileyerek 86,9 seviyesine inmişti. İhracat temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalmıştı. Türk ekonomisi, üçüncü çeyrekte mevsimsellikten arındırılmış endekse göre yüzde 0,2 daralmıştı.

Piyasalar toparlandı

Darbe sonrası ekonomi yönetimi ve regülatörlerin aldığı önlemler sayesinde ekonominin kısa sürede eski seviyelere ulaşılması sağlandı. BIST 100 endeksi bir yıl içinde yaklaşık yüzde 50 yükselerek, Ocak 2018'de 120 bin seviyesini gördü. Kısa sürede sanayi üretimi arttı, ihracat hızla toparlandı ve ekonomik büyüme yükselişe geçti.