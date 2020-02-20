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20 Şubat 2020 Perşembe 09:05:52 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:29:48

140 milyar dolarlık kriz! Küresel ticaret alarm veriyor

Koronavirüs salgını şimdilik 140 milyar dolara ulaşan zararı ile Çin ekonomisine büyük darbe vurdu. Ülkede fabrikalar işbaşı yapamazken, küresel çapta tedarik zincirinde aksamaların meydana gelmesinden korkuluyor. Ekonomistler, ilgili süreçten birçok şirket ve ülkenin de nasibini alacağını öngörüyor.

Koronavirüsün küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkileri yayılırken, farklı sektörler de nasibini alıyor. Çin'in birçok bölgesinde fabrikalar işbaşı yapamazken, imalat sektörü başta olmak üzere geciken üretim başlangıcı sebebiyle küresel çapta tedarik zincirinde aksamaların meydana gelmesinden korkuluyor.

140 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Bunun yanında, koronavirüs, Çin’in ekonomisinde 140 milyar dolarlık bir yara oluşturdu. Ülkede yılbaşından bu tarafa yerli hava yollarında 2,86 milyar dolar değerinde 20 milyon bilet iptal edildi. Çin’in yıl sonu yüzde 5,9’luk GSYH büyüme tahmini 1 puan azaltıldı. Yani Asya devinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar önce bölgesini sonra da tüm dünyayı etkileyecek. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2018 verisine göre Çin, bazı emtialarda dünyadaki talebin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Dünyadaki çimento tüketiminin yüzde 59'u, bakır, çelik ve kömür tüketiminin yüzde 50'si Çin tarafından yapılıyor. Salgının başlamasıyla birlikte bakır ve petrol fiyatları aylık bazda önemli değer kaybı yaşarken, brent petrolün varili yüzde 15, bakırın libresi yüzde 8,4 geriledi.

ENERJİ YATIRIMLARINA OLUMSUZ ETKİ

İspanya merkezli BBVA Araştırma'nın Türkiye Başekonomisti "Koronavirüs, yenilenebilir enerji sektöründe daha uzun vadeli yatırımlardaki olumlu trendi negatif bir yönde etkileyebilir" dedi. Küresel ekonomideki gidişata dair önemli öncü endekslerden olan Baltık Kuru Yük Endeksi, Nisan 2016'dan bu yana en düşük değer olan 425 seviyesine geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Çin'in 2020 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye, S&P ise yüzde 5,7'den yüzde 5'e indirdiğini belirtmişti.

METAL SİPARİŞLERİ TESLİM EDİLEMİYOR

Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi'nin bir birimi olan Metalurji Konseyi, Çin metal ürünlerinin denizaşırı alıcılarının, koronavirüs nedeniyle sevkiyatları kabul etmeyi durdurduğunu; Hindistan ve diğer müşterilerin ise sevkiyatların zamanında teslim edilmemesinden dolayı tazminat talep ettiklerini açıkladı.

OTOMOTİV ÜRETİMİ ZOR DURUMDA

Alman otomobil üreticileri ve Apple gibi birçok yabancı şirket için tedarikçi olan Çin’in virüs sebebiyle yıllık 615 milyar dolar değerinde gelir elde ettiği bu e-ticaret pazarında da ciddi kayıplar yaşayacağı belirtiliyor. Öte yandan, Çin’de yeni koronavirüsü salgını nedeniyle kesintiye uğrayan Avrupa tren seferleri yeniden başladı. Aksesuarlar ve hafif sanayi ürünleri taşıyan tren önceki gün yola çıktı.

MÜCEVHERDE ROTA TÜRKİYE

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Çin'de baş gösteren koronavirüs dolayısıyla şubat ayında planlanan ancak ertelenen Hong Kong Mücevher Fuarı'ndaki tüm potansiyeli İstanbul'a bekliyoruz. Koronavirüs dolayısıyla Asya ile ticaret trafiği aksamış olsa da iş hacmini büyütecek nadir ülkelerden biri olarak görülüyoruz. Tüm bu fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.

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