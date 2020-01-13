13 Ocak altın fiyatları düşüyor! Bilezik, çeyrek altın ve gram altın alış satış ne kadar?

Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları belli oldu. İdlib ve Libya konusunda diplomaside yaşanan olumlu gelişmelerin dolar TL kurundaki pozitif yansımaları altın fiyatlarını da etkiledi. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenlerinde araştırdığı 13 Ocak kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 292,77 liradan çeyrek altın ise 478,67 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

Çeyrek altın

Geçen haftaya oranla 13 liralık iniş yaşanırken, sabah saatlerinde çeyrek altın alış 468,15 lira, satış ise 478,67 liradan gerçekleşiyor.

Gram altın



Gram altın, alış 292,60 TL, satış 292,77 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını



13 Ocak 2020 tarihinde Cumhuriyet altını, alış 1.931,76 TL'den alınırken, satış değeri 1.979,73 TL.

14 ayar altın



14 ayar altın, bugün 166,83 TL'den alınırken, satış değeri 166,93 TL.

18 ayar altın



13 Ocak'da 18 ayar altın alış değeri 213,66 TL, satış değeri ise 213,79 TL'den işlem görüyor.

22 ayar altın



22 ayar altın alış değeri 266,93 TL, satış değeri ise 267,09 TL'den işlem görüyor.

Reşat altın



Cumhuriyet altınından sonra en çok rağbet gören Reşat altın alış değeri 1.931,76 TL, satış 1.979,73 TL.

Yarım altın



13 Ocak 2020 tarihinde yarım altın, 933,69 TL'den alınırken, satış değeri 957,65 TL.

Tam altın



Tam altın, Kapalı Çarşı'da 1.873,23 TL alınıyor. Satış değeri ise 1.909,44 TL.