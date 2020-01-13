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13 Ocak 2020 Pazartesi 10:53:08 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 10:54:18

13 Ocak altın fiyatları düşüyor! Bilezik, çeyrek altın ve gram altın alış satış ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. 13 Ocak pazartesi günü itibariyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları belli oldu. Büyük küçük yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın alış 468,15 satış 478,67 gram altın alış 292,60 satış 292,77 işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte, canlı altın fiyatları...

Haftanın ilk işlem günü altın fiyatları belli oldu. İdlib ve Libya konusunda diplomaside yaşanan olumlu gelişmelerin dolar TL kurundaki pozitif yansımaları altın fiyatlarını da etkiledi. Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenlerinde araştırdığı 13 Ocak kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 292,77 liradan çeyrek altın ise 478,67 liradan işlem görüyor. İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...  

Çeyrek altın

Geçen haftaya oranla 13 liralık iniş yaşanırken, sabah saatlerinde çeyrek altın alış 468,15 lira, satış ise 478,67 liradan gerçekleşiyor.

Gram altın

Gram altın, alış 292,60 TL, satış 292,77 TL'den işlem görüyor.

 

Cumhuriyet altını

13 Ocak 2020 tarihinde Cumhuriyet altını, alış 1.931,76 TL'den alınırken, satış değeri 1.979,73 TL.

14 ayar altın

14 ayar altın, bugün 166,83 TL'den alınırken, satış değeri 166,93 TL.

18 ayar altın

13 Ocak'da 18 ayar altın alış değeri 213,66 TL, satış değeri ise 213,79 TL'den işlem görüyor.

22 ayar altın

22 ayar altın alış değeri 266,93 TL, satış değeri ise 267,09 TL'den işlem görüyor.

Reşat altın

Cumhuriyet altınından sonra en çok rağbet gören Reşat altın alış değeri 1.931,76 TL, satış 1.979,73 TL.

Yarım altın

13 Ocak 2020 tarihinde yarım altın, 933,69 TL'den alınırken, satış değeri 957,65 TL.

Tam altın

Tam altın, Kapalı Çarşı'da 1.873,23 TL alınıyor. Satış değeri ise 1.909,44 TL.

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