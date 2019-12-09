120 ülkeye Afyon mermeri ihracatı

Dünyaca ünlü Afyon mermerinin bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 182 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti.

SEKTÖRDE DURGUNLUK VAR

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor. İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, bu yıl mermer sektöründe durgunluk yaşandığını söyledi.

YENİ PAZAR BULUNDU

Bu durgunlukla birlikte sektörde yeni arayışların başladığını belirten Çakmak, “Yeni ülkelere heyetler gönderildi, Ar-Ge faaliyetleri artırıldı. Bunun sonucunda Arjantin, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yeni pazarlar bulundu. İnşallah önümüzdeki yıllarda ihracatımız artarak devam edecek” dedi.