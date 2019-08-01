12 bin sağlık memuru alınacak! Başvurular 7 Ağustos’ta

Adaylar tercihlerini, 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sadece odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti alımlarında başvurular, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi üzerinden alınacak. Geri kalan kadrolar için başvurular, ÖSYM sitesi üzerinden yapılabilecek. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, 1000'i ebe ve 3 bini sağlık teknisyeniyle sağlık teknikerinden oluşacak.