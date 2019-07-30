11 yıl sonra bir ilk! Piyasalar nefesini tuttu

Fed’in 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan kritik Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak. Analistler, ABD’de cuma günü açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın öncü verilerin imalat ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret etmesi ve enflasyon riskinin halen düşük olması edeniyle Fed’in faiz indirimine gideceğini belirtiyor.

ÇARŞAMBA KRİTİK GÜN

Kararları çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. FED’in karanını bekleyen dolar haftaya yüzde 0.35 düşüşle başladı. Dolar en düşük 5.57 lira ve en yüksek 5.6709 lirayı gördükten sonra, günü 5.58 liradan kapattı. Borsa ise yüzde 0.52 değer kazanarak 103 bin 373 puana ulaştı. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. Analistler, bu hafta ayrıca ABD ve Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerini de takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise TCMB Başkanı Murat Uysal’ın 31 Temmuz’da açıklayacağı temmuz ayı Enflasyon Raporu’nun gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

(Star)