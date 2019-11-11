11 Kasım Altın fiyatları düşüşte! Bugün Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu
Altın fiyatları düşüşte... 11 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları düşüşe geçerken gram altının fiyatı 271,52 liradan, çeyrek altın ise 443,94 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 11 Kasım güncel altın fiyatları...
11 Kasım 2019 altın fiyatları... Haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'da güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 271,52 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.826,00 liradan işlem görüyor. İşte, 11 Kasım 2019 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
271,36
271,52
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
271,42
271,48
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.462,80
1.463,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
434,17
443,94
YARIM ALTIN FİYATI
865,63
887,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.798,00
1.826,00
ATA ALTIN FİYATI
1.790,96
1.835,48
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
198,09
198,21
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
247,48
247,63
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