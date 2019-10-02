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02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 08:20:59

106 bin liraya ev fırsatı

Dar gelirliye konut üretmeye devam eden TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 106 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. 

SON TARİHE DİKKAT 

Dar gelirli vatandaşlar için, 26 şehirde toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtilmiş. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. 

VADE 15-20 YIL 

Ödeme seçenekleri ise 15, hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek

TOKİ’den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak l Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması

Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 TL olması gerekiyor. 

EMEKLİYE DAR GELİRLİYE UCUZ KONUT

İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN

TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik, 23 Eylül'de başlattığı ikinci indirim kampanyası devam ediyor.  Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanya için son başvuru tarihi 18 Ekim.

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