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19 Kasım 2019 Salı 10:46:25 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 10:48:29

1000 ASDEP personeli alımı yapılıyor! ASDEP personeli alımı ne zaman, şartları neler?

ASDEP personeli alımı ne zaman? ASDEP personeli alımı şartları neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. 1000 ASDEP personeli alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi. Bakan Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı. 1000 ASDEP personeli alımına ilişkin detaylar haberimizde..

1000 ASDEP personeli alımı yapılıyor. ASDEP personeli alımı ne zaman, şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yerini aldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000 ASDEP personeli alımı için ilanın bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvuruların alınmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı. 1000 ASDEP personeli alımına ilişkin detaylar haberimizde.. 

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ASDEP ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız” dedi. Buna göre, 1000 ASDEP personeli alımı için başvurular haftaya başlayacak.

ASDEP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

ASDEP NE DEMEK?

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

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