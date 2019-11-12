10 bin ihracatçıya yeşil ışık

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için amaçlanan 500 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefine ulaşmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yurt dışında dünyanın belirli bölgelerindeki önemli ticaret merkezlerinde bulunan firmalara destekler veriliyor. İhracatçıların kira ve personel giderlerine destek sağlanırken, yeşil pasaportlar da verilmeye başlanmıştı. Yönetmeliğe göre, yıllık bir milyon dolardan fazla ihracatı olan firma temsilcilerine yeşil pasaport veriliyordu, dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu şart değiştirildi. Yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limit miktarı bir milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

EN FAZLA 5 YETKİLİYE

Buna göre, son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri de, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek. Bu kapsamda, yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların 4, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecek.

SAYI 20 BİNİ AŞACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıklamıştı. Yeni düzenlemeyle, yeşil pasaport sahibi ihracatçı sayısı 20 bini aşacak.

FAİZ İNDİRİMİ MÜJDESİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın, uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde, ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti. Pekcan, “Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de, bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sağladı. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı” dedi.

EN ÇOK KOBİ’YE YARAYACAK

Düzenleme, yurtdışına çıkmakta zorluk çeken, özellikle KOBİ statüsündeki ihracatçıların daha etkin olmalarını sağlayacak. Vize maliyetleri azalacak olan bu şirketler, hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlamış olacak. Öte yandan yeni pazarlara açılarak ihracatını artırma şansı yakalayan firmalar, ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacak.