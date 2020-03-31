1 Nisan'dan geçerli doğalgaz tarifesi belli oldu
BOTAŞ, nisan ayından itibaren geçerli olarak doğalgaz tarifesini belirledi. Buna göre; gaz fiyatları her bin metreküp için konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektriK üretimi amaçlı tüketim de bin 600 TL olarak sabit tutuldu. Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi. Böylelikle yeni dönemde doğalgaza zam yapılmadı.
BOTAŞ, milyonlarca abonenin merakla beklediği 1 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni doğalgaz fiyatlarını belirledi. Elektrikte olduğu gibi doğalgaza da nisan ayında zam yapılmadı.
Gaz fiyatları her bin metreküp için, vergi hariç konutta bin 251 TL, sanayide bin 550 TL, elektrik üretimi amaçlı tüketim de bin 600 TL olarak sabit tutuldu. Ticarethanede düşük tüketimleri olanların satış fiyatı bin 251 TL, yüksek tüketimi olanların ise bin 555 TL olarak belirlendi.
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