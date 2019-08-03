1.3 trilyon liralık tasarruf

Parasını bankalarda güvenli bir şekilde biriktirmek isteyenler, tasarruf hesaplarına yoğun ilgi gösteriyor. BDDK verilerine göre, Türkiye’de tasarruf mevduatları, 2019’un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.6 artarak bir trilyon 293 milyar 826 milyon 698 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kişi başı 3 bin TL arttı

Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 15 bin 778 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, 2018'in ilk yarısında 12 bin 663 lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşın tasarrufunun ortalama 3 bin 115 lira arttığını ortaya koydu. İlk yarı itibarıyla 36 bin 786 lirayla İstanbul, kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.