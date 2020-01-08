08 Ocak altın fiyatları fırladı! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. İran - ABD gerginliği altın fiyatlarını son günlerde bir hayli yükseltmiş ve yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın çıkışa geçmişti. İran'ın Irak'ta ABD askerlerinin olduğu üsse füzelerle saldırı gerçekleştirmesiyle birlikte Ons altın fiyatı 1.592,12 dolar seviyesine tekrar yükseldi. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre 08 Ocak çarşamba günü gram altın 305,50 liradan çeyrek altın ise 500,09 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları inecek mi çıkacak mı? İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI



Gram altının yukarı yönlü seyri devam ediyor. Özellikle ABD İran arasında yaşanan gerilim gram altın fiyatlarına yansıdı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın 08 Ocak çarşamba günü itibariyle 305,50 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI



Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca yukarı yönlü hareket etti. Haftanın üçüncü günü itibariyle 500,09 lira seviyesinden işlem görüyor.

07 OCAK DİĞER ALTIN FİYATLARI



Yarım Altın fiyatı: 999,00 TL

Tam Altın fiyat: 1.991,89 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 2.065,21 TL

Ons fiyatı: 1.592,12 TL

Ata Altın fiyatı: 2.065,21 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 174,14 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 223,02 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 278,62 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.961,39 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.928,89 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?



Altın, İran Devrim Muhafızları´na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesinin ardından fırladı. Trump'ın Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Ortadoğu'da artan endişeler 'güvenli liman' olana altına talebi arttırdı.

Ons altın fiyatlarında yaşanacak hareketliliğe göre gram altın fiyatı bir üst banda çıkarak 303 - 313 TL bölgesinde hareketini sürdürebilir. Ons altında 1.550 dolar seviyesi altına gelinmesi halinde ise gram altın fiyatı 293 TL seviyelerine gerileyebilir. Mevcut jeopolitik riskler ve ABD-İran gerilimi göz önünde bulundurulduğunda, gram altın fiyatı için 300 TL altının zor olduğu uzman altın yorumlarında belirtiliyor.