07 Ocak altın fiyatları ani düşüş! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

Kapalıçarşı altın fiyatları belli oldu. İran - ABD gerginliği altın fiyatlarını son günlerde bir hayli yükseltmiş ve yatırımcıların güvenli liman olarak belirlediği altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons altın fiyatının 1.559,45 dolar seviyesine tekrar düşmesiyle ile birlikte 07 Ocak güncel altın fiyatlarına göre gram altın 299,29 liradan çeyrek altın ise 489,34 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları inecek mi çıkacak mı? İşte, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

07 OCAK ALTIN FİYATLARI



Gram Altın fiyatı: 299,29 TL

Çeyrek Altın fiyatı: 489,34 TL

Yarım Altın fiyatı: 978,68 TL

Tam Altın fiyat: 1.951,38 TL

Cumhuriyet Altını fiyatı: 2.023,21 TL

Ons fiyatı: 1.559,45 TL

Ata Altın fiyatı: 2.023,21 TL

14 Ayar Bilezik fiyatı: 170,60 TL

18 Ayar Bilezik fiyatı: 218,48 TL

22 Ayar Bilezik fiyatı: 272,95 TL

İkibuçuk Altın fiyatı: 4.860,48 TL

Beşli Altın fiyatı: 9.721,66 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?



Altın, İran Devrim Muhafızları´na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesinin ardından fırladı. Trump'ın Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Ortadoğu'da artan endişeler 'güvenli liman' olana altına talebi arttırdı.

Ons altın fiyatlarında yaşanacak hareketliliğe göre gram altın fiyatı bir üst banda çıkarak 303 - 313 TL bölgesinde hareketini sürdürebilir. Ons altında 1.550 dolar seviyesi altına gelinmesi halinde ise gram altın fiyatı 293 TL seviyelerine gerileyebilir. Mevcut jeopolitik riskler ve ABD-İran gerilimi göz önünde bulundurulduğunda, gram altın fiyatı için 300 TL altının zor olduğu uzman altın yorumlarında belirtiliyor.