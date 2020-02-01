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01 Şubat 2020 Cumartesi 13:06:09 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 13:07:26

01 Şubat altın fiyatları rekor kırdı! Gram altın ve çeyrek altın alış satış ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında zirveyi gördü. 01 Şubat cumartesi günü itibariyle altın fiyatları belli oldu. Büyük küçük birçok yatırımcının tercihi olan cumhuriyet altın alış 2.014,53 satış 2.064,53 çeyrek altın alış 488,37 satış 499,34 gram altın alış 305,23 satış 305,40 işlem görüyor. Peki altın inecek mi çıkacak mı? İşte, canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları zirveyi gördü. 01 Şubat cumartesi günü küçük ve büyük yatırımcıları yakından ilgilendiren kapalıçarşı altın fiyatlarına göre gram altın 305,40 liradan çeyrek altın ise 499,34 liradan işlem görüyor. Corona virüsü dahil olmak üzere global piyasada ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam etmesi sebebiyle güvenli liman altının fiyatında yükseliş sürüyor. Peki altın fiyatları önümüzdeki dönemde yükselecek mi düşecek mi? İşte merak edilen cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik olmak üzere diğer altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altının alış fiyatı 01 Şubat cumartesi günü 305,23 satış fiyatı ise 305,40 TL'dir.

ALTIN ONS FİYATI

Altının ONS günü alış fiyatı 01 Şubat cumartesi günü 1.586,39 satış fiyatı ise 1.586,97 TL'dir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altının alış fiyatı 01 Şubat cumartesi günü 488,37 TL, satış fiyatı ise 499,34 TL'dir.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Cumhuriyet altının 01 Şubat cumartesi günü alış fiyatı 2.014,53 TL, satış fiyatı ise 2.064,53 TL'dir.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altının alış fiyatı 01 Şubat cumartesi günü 973,69 TL, satış fiyatı ise 998,67 TL'dir.

TAM ALTIN FİYATI 

Tam altının alış fiyatı 01 Şubat cumartesi günü 1.953,48 TL, satış fiyatı ise 1.991,23 TL'dir. 

14 AYAR BİLEZİK GRAMI

14 ayar bileziklerin gram fiyatı 01 Şubat cumartesi günü alış için 173,98 TL, satış için ise 174,08 TL'dir.

18 AYAR BİLEZİK GRAMI

18 ayar bileziklerin gram fiyatı 01 Şubat cumartesi günü alış için 222,82 TL, satış için ise 222,94 TL'dir.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI

22 ayar bileziklerin gram fiyatı 01 Şubat cumartesi günü alış için 278,37 TL, satış için  ise 278,53 TL'dir.

BDDK'DAN ALTIN VE KUYUMCU AÇIKLAMASI

Kuyumcular aracılığıyla paralarını yatırım amaçlı işletmek isteyen vatandaşlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir açıklama yaptı. Bazı kuyumcuların yüksek kazanç vaadiyle altın ve kıymetli madenleri toplayarak mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ifade eden BDDK, önemli bir uyarıda bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, tasarruf ya da yatırım amacıyla yetkisiz kişiler tarafından nakit para veya kıymetli maden toplanmasının ilgili Kanunlara aykırılık oluşturacağının ve adli yaptırımlara tabi olduğunun ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 150. maddesi gereğince, izin almaksızın banka gibi faaliyet gösteren ya da mevduat kabul eden yahut katılım fonu toplayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu suçun bir iş yeri bünyesinde işlenmesi halinde bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilir."

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