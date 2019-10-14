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14 Ekim 2019 Pazartesi 14:51:20 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:53:33

0.49 araba kredisi kullanılan firmalar: İndirimli araba kredisi ne kadar?

0.49 araba kredisi kullanılan anlaşmalı firmalar, merak ediliyor. 1 Ekim itibari ile başlayan indirimli taşıt kredisi kampanyası yoğun ilgi görüyor. İndirimli araba kredisi ne kadar? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Kamu bankalarının başlattığı kampanyada anlaşma sağlanan araba firmalarıyla Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 500 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabiliyor. İndirimli araba kredisi kullanarak araç satın almak isteyenler detayları öğrenmek istiyor. İşte 0.49 araba kredisi veren bankalar ve indirimli taşıt kredisi detayları..

İndirimli araba kredisi ne kadar? merak ediliyor. 0.49 araba kredisi anlaşmalı firmalar yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. İndirimli taşıt kredisi kampanyasından faydalanarak araba almak isteyenler kampany detaylarını araştırıyor. 1 Ekim'de başlayan kampanya kapsamında anlaşmalı firmalardan alınacak araçlarda 3 kamu bankasında düşük faizli kredi çekilebiliyor. Anlaşma sağlanan araba firmalarıyla Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde indirimli faiz kullanılabiliyor. Araba kredisi faiz oranları 2019 haberimiz içerisinde yer alıyor.

0.49 ARABA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını açıkladı.

ARABA KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019 NE KADAR?

Kampanyada anlaşma sağlanan araba firmalarıyla Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 500 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabiliyor. 

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ KULLANILABİLEN FİRMALAR

İlk açıklandığında 8 firma ile anlaşmanın sağlandığı kampanyaya dahil olan firma sayısında artış yaşandı. Kamu bankaları yaptığı açıklamada ticari araçlar için Otokar ve BMC'nin dahil olduğunu açıklamıştı. Son olarak kampanyaya 2 yeni firma daha dahil oldu. Toyota binek araçlar, Mercedes ise ticari araçlar için kampanyaya katıdı.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais , Toyota

Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

0.49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIR?

0.49 faiz oranlı kredinin binek araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek krediye 18 ay ile 36 ay arası vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

0.49 faiz oranlı kredinin ticari araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 72 bin lira ile 500 bin lira arası çekilecek kredide 36 ay ile 30 ay vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu:

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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