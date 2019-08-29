Yurt yedek ne demek? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile yedek yurt başvuruları ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Herhangi bir devlet yurduna yerleşemeyerek hayal kırıklığına uğrayan öğrenciler, şimdi gözlerini KYK yedek yurt başvurularına çevirdi. Bu öğrenciler yedek yurt başvurusunda bulunabilecek.

KYK yurt sonuçları e-devlet üzerinden ve KYK web sayfasından sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleştirmesi gerçekleştirilen adayların isimlerin listesi “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde yayınlanmıştı. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılması bekleniyor.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YURT YEDEK NE DEMEK? YEDEK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurda başvuru yapabilecek. Kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek KYK yurt başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yedek KYK yurt başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağının açıklanmasından sonra haberimizde yer alacak.