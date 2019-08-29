Yurt yedek ne demek? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır?

  • Bist 100
    96724
  • Dolar
    5,8367
  • Euro
    6,4636
  • Altın
    286,9200
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan Kulüpler Birliği Vakfında Fikret Orman yeniden başkan
KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü? KPSS öğretmenlik puan türü hangisidir? Öğretmenlik ataması hangi puan türü?
Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu Son Dakika... Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu
Tunceli'de teröristlere ağır darbe Tunceli'de teröristlere ağır darbe
Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı Çeşme'de ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 kişi gözaltına alındı
Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu Yakın arkadaşıyla gündüz tartıştı gece bıçakladı! Katil teslim oldu
Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir? Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik başvuru şartları nelerdir?
Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı Çetin HES'in yüzde 85'i tamamlandı
KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı KKTC tarihi bir gün yaşadı: 45 yıl sonra ziyarete açıldı
Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi Çalhanoğlu’nun Torino’ya transfer olacağı iddia edildi
Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü Göztepe'de Aleksic olmadı, rota Mendoza'ya döndü
Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Öksüz: Biz Quaresma ile anlaştık
Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak Muğla'da 34 bin dekar suyla buluşacak
THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi THY ile Oman Air arasındaki kod paylaşımı anlaşması genişletildi
KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir? KPSS p1 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS p1 nedir?
Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler... Siber saldırıların yeni hedefi oldu! Araçlara dijital zırh giydirecekler...
Gary Medel, Bologna'da Gary Medel, Bologna'da
Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor Irak'la elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor
Gübrede 60 ülkeye ihracat Gübrede 60 ülkeye ihracat
Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi
Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı Türkiye'nin ihracatı temmuzda arttı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:47:20 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:51:51

Yurt yedek ne demek? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır?

Yurt yedek ne demek? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile yedek yurt başvuruları ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Herhangi bir devlet yurduna yerleşemeyerek hayal kırıklığına uğrayan öğrenciler, şimdi gözlerini KYK yedek yurt başvurularına çevirdi. Bu öğrenciler yedek yurt başvurusunda bulunabilecek. Peki, KYK yedek yurt başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..

Yurt yedek ne demek? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları bugün açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile yedek yurt başvuruları ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Herhangi bir devlet yurduna yerleşemeyerek hayal kırıklığına uğrayan öğrenciler, şimdi gözlerini KYK yedek yurt başvurularına çevirdi. Bu öğrenciler yedek yurt başvurusunda bulunabilecek. 

KYK yurt sonuçları e-devlet üzerinden ve KYK web sayfasından sorgulanabiliyor. Geçtiğimiz yıl yurtlara yerleştirmesi gerçekleştirilen adayların isimlerin listesi “yurtkur.gsb.gov.tr” adresinde yayınlanmıştı. Bu yıl da sonuç sorgulama işlemlerinin aynı adres üzerinden yapılması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU SONUÇ SAYFASI
 

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

YURT YEDEK NE DEMEK? YEDEK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurda başvuru yapabilecek. Kesin kayıtlarını yapmayanların yerine yedek yerleştirmeler yapılacak. Yedek KYK yurt başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yedek KYK yurt başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağının açıklanmasından sonra haberimizde yer alacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ