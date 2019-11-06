KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ancak sonuçların öğrenildiği www.kyk.gov.tr adresine erişimde sorun yaşanıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ücretlerine 2020 yılından itibaren zam yapılacağı müjdesini vermişti.

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarını öğrenciler, e-Devlet üzerinden veya https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Burs ve kredi kazanan öğrencilerin, bu haktan yararlanabilmesi için belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ekonomik, sosyal, başarı durumu ile ilgili sunduğu beyanların doğruluğu, 11 farklı kamu kurum kuruluşu aracılığıyla teyit edilerek hakkaniyete uygun şekilde değerlendirildi.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere, ilk ödeme bu ay iki aylık olarak yapılacak.

Zamlı burs/krediler Ocak 2020'dan itibaren ödenmeye başlanacak.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." dedi.

AA