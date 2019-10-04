YTB 2019'da Türk dünyasında onlarca proje yürüttü

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl içerisinde Türk dünyasına yönelik eğitim desteği, festivaller, buluşmalar, anma programları ve çalıştaylar başta olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirdi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, 2019 içerisinde Türk dünyası ile sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve soydaş halklarla ortak değerlerin canlandırılması amacıyla onlarca proje yürütüldü.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çok geniş coğrafyada yaşayan soydaş topluluklara yönelik birçok faaliyet düzenleyen YTB, tarihi ve kültürel bağların yeniden tesisi için önemli çalışmalara imza atttı.

Unutulmaya yüz tutmuş ortak değerleri canlandırmak için sanat, spor, sağlık, sosyoloji ve siyaset başta olmak üzere çeşitli temalarda onlarca etkinliğe imza atan YTB, bu yıl içerisinde Türk dünyasına yönelik eğitim desteği, festivaller, buluşmalar, anma programları ve çalıştaylar başta olmak üzere birçok etkinlik yaptı.

Kırım Tatar Türklerine yönelik programlar



YTB ve Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda sürgünü anlatan belgesel gösterimi ve sürgün tanıklarının hatıraları paylaşıldı.

Programda, 18 Mayıs 1944'te sürgüne canlı şahitlik eden 85 yaşındaki Vahit Muhtarov, anılarını dinleyicilerle paylaştı. Türkiye Bursları burslusu Kırım Tatarı genç öğrenci Susanna Mustafayeva da Kırımlı çocukların ninniler ve masallarla değil, acı hatıralar ve "Ey Güzel Kırım" türküsüyle büyüdüğünü anlattı. Program kapsamında Dünden Bugüne 75 Yıl (1944-2019) Konulu Uluslararası Resim Yarışması düzenlendi.

Ayrıca YTB'nin desteği ile Kırım Tatar Gençlik Kurultayı 9'uncu kez Ankara'da toplandı. Kurultayda farklı ülkelerden Kırım Tatarı gençler program ile bir araya gelerek aralarındaki iletişimi artırarak fikir alışverişinde bulundu. Bununla birlikte, YTB'nin desteğiyle Kırım Tatar Sürgünü'ne ilişkin "Onlar da İnsandı" başlığıyla sözlü tarih çalışmaları hayata geçirilerek, sürgünde yaşananlar kayıt altına alındı.

Nevruz şenlikleri



YTB, bu yıl Nevruz kutlamaları çerçevesinde Eskişehir'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Türk dünyasından öğrencilerin ve temsilcilerin bir araya geldiği etkinliklerde geleneksel keşkek kazanı karıştırılarak, Nevruz ateşi yakıldı ve örste çekiçle demir dövüldü.

Bunun yanı sıra, Türk Konseyi Genel Sekreterliği ve YTB himayesinde Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk Keneşi Nevruz Konseri düzenlendi. Konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Başkurdistan, Saha-Yakut ve Gagauz Özerk Yeri'nden gelen Türk dünyası sanatçıları, davetlileri Nevruz sevinciyle buluşturdu. Üç gün süren etkinliklere 3 binin üzerinde kişi katıldı.

Kıbrıs'ta iyilik festivali



YTB ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 8 bölgede "İyilik Festivali" düzenlendi.

Beş bin kişiyi aşkın katılımla gerçekleştirilen festivaldeki programlar kapsamında TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa" karakterleri Kıbrıslı çocuklarla buluşurken, katılımcılara müzik ziyafeti sunuldu. Festivale katılan çocuklara, ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri'nde ilkokul öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan "İyilik Resmi" ile "İyilik Tohumları" adlı kitaplar hediye edildi.

Kitap seti destekleri



Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde faaliyet gösteren kreş ve anaokulları için YTB tarafından hazırlanan eğitim setleri, Gökoğuzlu çocuklara dağıtıldı.

Dağıtılan çift dilli eğitim setleri, hikâye kitapları, şiir kitapları, ders kitapları, şarkılar ve farklı temalarda eğitici kartları içeriyor.

Ayrıca, eğitim destekleri kapsamında KKTC'nde bulunan Hala Sultan Camii'ne de kitap setleri ulaştırıldı.

Ahıska Sürgünü programları ve gençlik çalıştayı



YTB desteğiyle Ahıska Sürgününe ilişkin Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahıskalı Türklerin sürgününün 75'inci Yılı dolayısıyla 1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih, "Sürgünün Son Tanıkları" Projesi kapsamında belgesel ve kitap hazırlandı.

Bunun yanında Ahıska bölgesi Türk-İslam eserleri envanter çalışmasına destek verildi. Yine YTB'nin desteğiyle Ahıskalı Gençler Birliği tarafından "Ahıskalı Gençler II. Hukuk Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya Türkiye'de eğitim gören Ahıskalı öğrenciler ile yurt dışından gelen Ahıska Türkü gençler katıldı.

Özbek doktorlara sağlık eğitimi



YTB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğindeki seminer kapsamında 13 Türk doktordan oluşan ekip Türk Dünyası Acil Tıp Eğitimi Programı (TAEP) çerçevesinde Taşkent Lisansüstü Tıbbi Eğitim Enstitüsünde Özbek doktorlara acil tıbbi yardım konularında eğitim verdi.

Öte yandan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirasına ilişkin kitap ve belgesel filmi hazırlandı. Proje vesilesiyle Kazakistan'da yaşayan Uygurların kültürleri tanıtılacak.

Türk dünyası buluşmaları



Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan çocuklarının Türkiye'yi tanımaları, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşleriyle bir araya gelmeleri ve dostluk köprüleri kurmaları amacıyla YTB’nin katkılarıyla 23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da gerçekleştirildi.

Ayrıca, YTB iş birliğiyle Avrasya Yazarlar Birliği tarafından "Kültür Köprüsü Programı" kapsamında Kırgızistan seyahati düzenledi. 6 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan 40 kişilik kafile Kırgızistan'a bir seyahat gerçekleştirdi. Program kapsamında Cengiz Aytmatov’un müze haline getirilmiş evine, Atabeyit mezarlığına, bölgede yer alan tarihi ve kültürel mekânlar ile Orta Asya’nın en büyük camisi olan Bişkek Merkez Camiine gezi düzenlendi.

Bunların yanı sıra Türksoy, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve YTB’nin destekleri ile hazırlanan "Türk Dünyasının Öncüleri-14: Doğumunun 125. Yılında Özbek Çağdaş Romancılığının Kurucusu ve Büyük Yazarlarından Abdullah Kâdirî" konulu panel de Ankara'da düzenlendi.

Abdullah Kâdirî’nin yaşamı ve mücadelesine dikkat çekilen panelde Özbek halk türküleri seslendirildi.

Azerbaycan'da Türkiye mezunları programı



YTB tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de "Türkiye Mezunları Programı" düzenlendi. Programla birlikte Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen Azerbaycanlı mezunlar bir araya geldi.

(AA)