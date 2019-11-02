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02 Kasım 2019 Cumartesi 13:19:44 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 13:20:39

YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YÖKDİL sınavına katılacak adaylar, sınav ile ilgili aramalar yapıyor. YÖKDİL sınavı için başvurular 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alındı. Bu sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

YÖKDİL sınavına katılacak adaylar, sınav günü ve saati hakkında araştırma yapıyor. YÖKDİL sınavı için başvurular 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alındı. Bu sınavda; Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde sınav yapılacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek. YÖKDİL sınavı saat kaçta? YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. 

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavı sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde erişime açılacak. ÖSYM YÖKDİL sınavı sonuçlarını açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

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